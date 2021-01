Folketinget lukker delvist ned grundet corona

Eventuelle hastebehandlinger af lovforslag relateret til covid-19 prioriteres dog trods delvis nedlukning.

Folketinget lukker delvist ned grundet den aktuelle coronasituation i samfundet. Indtil videre frem til vinterferien midt i februar.

Smitten skal ned. Og det får altså nu også konsekvenser for arbejdsgangen på Christiansborg. Blandt andet lovbehandling udskydes.

Det siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), efter et møde onsdag i Udvalget for Forretningsordenen (UFO).

- Vi har to formål her. Vi skal være et parlament, som kan fungere, som kan lovgive, og som kan kontrollere regeringen. Det er afgørende, og vi skal kunne lave lovgivning i forhold til coronasituationen.

- Det andet er, at vi har den situation, som vi har, siger Dam Kristensen.

Han oplyser, at der på den ene side indføres en række praktiske tiltag, der skal mindske risikoen for smittespredning.

- Dels øger vi sikkerheden omkring corona herinde. Blandt andet ved at lave strakstest - specielt de dage vi er mange herinde. En række foranstaltninger, der ikke går ud over det parlamentariske arbejde, siger han.

Samtidig bliver aktiviteterne i Folketinget mindsket for at tage "lidt af trykket herinde", tilføjer Henrik Dam Kristensen.

- Regeringen har besluttet sig for, at der er nogle lovforslag, som de mener, kan vente lidt. Det har partierne tilkendegivet, at det vil de også overveje i forhold til partiernes del med beslutningsforslag og forespørgselsdebatter og lignende, siger han.

Konkret vil det sige, at lovbehandlingen af 12 ud af 28 lovforslag, som allerede er fremsat, udskydes.

De skulle debatteres og diskuteres i Folketingssalen i januar og februar. Men det må nu vente.

Blandt lovforslagene er der et om en forhøjelse af afgiften for ulovlig standsning på handicapparkeringspladser.

Det er statsminister Mette Frederiksen (S), der har anmodet om at sætte Folketingets arbejde i bero.

Regeringen forventer at fremsætte yderligere cirka 25 lovforslag i de kommende uger. Heraf ønskes kun fire behandlet før vinterferien.

Allerede inden mødet i UFO onsdag var der flertal for at lukke Folketinget delvist ned.

Folketingets tidligere formand Pia Kjærsgaard (DF) er ikke begejstret for den delvisse nedlukning af folkestyret. Det udtalte hun før mødet.

Det er ikke første gang, at covid-19 begrænser Folketingets arbejde.

I foråret 2020 blev Folketinget eksempelvis også delvist lukket ned for at begrænse smitten. Og tilbage i november blev der indført en række restriktioner på Christiansborg efter et coronaudbrud.

/ritzau/