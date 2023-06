Folketinget ophæver aftale om dobbeltbeskatning med Rusland

Folketinget har fredag vedtaget et lovforslag, der gør det muligt for Danmark at opsige en aftale om dobbeltbeskatning med Rusland. Alle partier stemte for forslaget.

Regeringen kom med lovforslaget, efter at Rusland 14. februar blev optaget på EU's sortliste over skattely.

Landene, som står på sortlisten, lever ikke op til EU's kriterier om skattegennemsigtighed, fair beskatning og implementering af nationale skattestandarder.

Rusland invaderede i februar sidste år nabolandet Ukraine, og siden er Rusland blevet udsat for omfattende sanktioner.

Konsekvensen ved at stå på sortlisten er blandt andet, at landene bliver omfattet af nogle skattesanktioner.

Det kan ske via såkaldte defensive foranstaltninger, som er koordineret af EU, og som har til formål at lægge pres på de sortlistede lande.

Danmark har i dag en dobbeltbeskatningsaftale med Rusland. Den skal forhindre, at danske defensive foranstaltninger kan gennemføres over for Rusland.

En dobbeltbeskatningsaftale går ud på, at to lande har aftalt, hvilket land der kan beskatte hvad, og med hvor høj en procent man kan beskatte.

Hvis danske virksomheder for eksempel har indkomst fra Rusland, er det fastlagt i aftalen, om det er Rusland eller Danmark, der kan beskatte.

Når Danmark opsiger aftalen om dobbeltbeskatning med Rusland kan det betyde usikkerhed for personer eller virksomheder, der fortsat har aktiviteter i Rusland.

Det kan for eksempel betyde, at Rusland vil opkræve mere skat, end hvis aftalen var fortsat med at eksistere.

