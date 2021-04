Folketinget stemmer om Messerschmidts immunitet i næste uge

Næstformand i Dansk Folkeparti bliver tiltalt, hvis Folketinget som ventet stemmer for at ophæve immunitet.

Vejen er banet for, at Folketinget i næste uge kan stemme om, hvorvidt næstformand og folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) skal have ophævet sin immunitet.

Sker det, vil han blive tiltalt af anklagemyndigheden for misbrug og dokumentfalsk.

Udvalget for Forretningsorden har onsdag enstemmigt stemt for at sende forslaget til afstemning i Folketingssalen, hvor der skal stemmes én gang.

- Det er vigtigt, at vi har immunitet overfor folketingsmedlemmer, det tror jeg, at alle vestlige demokratier har. Det er en beskyttelse, så de ikke kan blive forfulgt for deres meninger.

- Men når der er en anklage imod dem, og anklagemyndigheden vil have dem i en retssal, så har Folketinget indtil nu sagt ja til det, og det ser også ud til at ske denne gang, siger Henrik Dam Kristensen (S), der er formand for Folketinget.

Dansk Folkeparti har selv tilkendegivet, at partiet stemmer for.

Det ventes at være en formsag, da Folketinget i praksis altid giver samtykke til tiltale og fængsling. Det er sket mere end 40 gange.

Messerschmidt er næstformand og de facto kronprins i partiet.

Anklagemyndigheden vil tiltale ham for misbrug af EU-midler for knap 100.000 kroner samt dokumentfalsk.

Det var i august 2016, at Messerschmidt blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld. Meld og Feld er henholdsvis en alliance af partier i EU og en EU-fond.

Sagen har trukket ud, blandt andet fordi Messerschmidt har tilbageholdt papirer i sagen ifølge et EU-organ.

Politiet har flere gange udskudt en afgørelse.

Sagen har været undersøgt af EU's kontor til bekæmpelse af svig - også kendt som Olaf - og af Bagmandspolitiet, Søik.

I sidste uge kom det frem, at Messerschmidt tiltales for misbrug af 98.835 kroner i forbindelse med sommerkonferencen i Skagen i 2015.

Messerschmidt fremhævede, at anklagemyndigheden blot gik videre med ét punkt i sagen, selv om han er blevet beskyldt for mere.

Han har intet at skjule, lød det.

Siden er det kommet frem, at han også tiltales for dokumentfalsk.

Ifølge Ekstra Bladet var Messerschmidt sigtet næsten fem måneder før, han blev næstformand sidste år, hvilket han skjulte for partiets medlemmer.

Folketingsmedlemmer har immunitet, hvilket betyder, at de ikke kan stilles for retten i en straffesag uden Folketingets samtykke, medmindre vedkommende er grebet på fersk gerning.

Det er indført for at beskytte medlemmerne mod eventuelle vilkårlige forfølgelser fra regeringens side.

