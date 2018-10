Folketinget støttede i blinde firma delvist ejet af minister

Flere i Folketinget føler sig ført bag lyset i sag om støtte til et firma delvist ejet af uddannelsesminister.

Folketinget tildelte i sommer to millioner kroner til firmaet RFRSH uden at få en række relevante oplysninger.

Således blev det ikke oplyst, at uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) ejede anparter i RFRSH, at embedsværket havde betænkeligheder ved interessekonflikten, og at selv samme firma et år forinden havde fået afslag.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Det får nu et politisk flertal til at fastslå, at man burde have haft den viden, før Folketinget godkendte støtten.

- Vi kendte jo ikke sammenhængen. Det ville vi have stillet spørgsmål til, før vi havde taget stilling, siger finansordfører René Christensen (DF).

S, SF og Enhedslisten siger direkte, at de ikke havde stemt for støttekronerne, hvis de havde haft de oplysninger, som Jyllands-Posten nu kan fremlægge.

- Havde vi haft den viden, vi har nu, havde vi bedt om at få en fuldstændig afdækning af ejerskabsforholdene. På det foreliggende grundlag havde vi heller ikke kunnet støtte aktstykket, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S) til Ritzau.

RFRSH arrangerer blandt andet computerspilsturneringer og står bag det kendte e-sportshold Astralis.

I 2017 fik firmaet afslag på offentlige støttekroner.

Efterfølgende skrev firmaet direkte til daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), og året efter fik firmaet tildelt to millioner kroner.

Det skete, på trods af at embedsværket råbte vagt i gevær.

- Men hvis han er ejer og kan få en vinding, så kan vi ikke støtte projektet, konkluderede en kontorchef i en intern mail.

Alligevel afsatte regeringen pengene, mens Ahlers ejede anparter.

Han solgte samme dag, som Folketingets Finansudvalg blev bedt om at bevilge pengene.

En minister skal senest en måned efter sin tiltræden oplyse sine økonomiske interesser.

Tommy Ahlers indberettede tre uger for sent, og Folketinget havde derfor ingen viden om hans rolle, da pengene blev bevilget.

Ifølge eksperter er det inden for loven, at en minister afsætter penge til et firma ejet af en anden minister.

SF og Enhedslisten kræver en redegørelse og vil derefter vurdere, om der er behov for at ændre loven.

Brian Mikkelsen udtaler til Jyllands-Posten, at han "ingen viden" havde om Tommy Ahlers' anparter, selv om han som minister modtog mails, hvor Ahlers' rolle var beskrevet.

Da Tommy Ahlers blev minister, var han ifølge sin særlige rådgiver "bekendt med" dialogen mellem ministeriet og firmaet om ny støtte.

Derfor besluttede han at sælge sine anparter "umiddelbart efter" sin tiltræden.

Det skete 42 dage senere, og først efter at embedsværket havde spurgt til sagen.

Tommy Ahlers blev uddannelsesminister 2. maj i år.

/ritzau/