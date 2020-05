Folketinget uden svar på hvem der anbefalede nedlukning

Af principielle årsager vil sundhedsministeren ikke svare på, hvilke myndigheder der anbefalede nedlukning.

Efter flere avisartikler, der har sået tvivl om, hvorvidt det var sundhedsmyndighedernes anbefaling, at Danmark blev lukket så meget ned, som det gjorde, har Dansk Folkeparti bedt om svar på, hvem der anbefalede nedlukningen.

Det blev Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, dog ikke klogere på onsdag i Folketingssalen.

Her spurgte han sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, hvorvidt det var "retvisende", da statsministeren på et pressemøde 11. marts sagde, at nedlukningen skete på myndighedernes anbefaling.

- 1. marts havde vi fire smittede med coronavirus. Den 11. marts havde vi 514. En stigning på 12.750 procent på ti dage. Den sundhedsfaglige rådgivning var entydig: Vi skulle have brudt smittekæderne.

- Anbefalingen var at nedbringe den menneskelige aktivitet og kontakt, siger Magnus Heunicke.

Dansk Folkeparti har rejst spørgsmålet, fordi blandt andet Jyllands-Posten og Ekstra Bladet har afdækket, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefalede så omfattende en nedlukning, som regeringen og Folketinget vedtog.

Derfor vil Peter Skaarup have svar på, hvem statsminister Mette Frederiksen (S) refererede til på pressemødet den 11. marts.

- I ugerne og dagene op til nedlukningen rådførte vi os med relevante myndigheder. Anbefalingen var helt entydigt, at smittekæderne skulle brydes.

- Det var en række myndigheder. En så stor beslutning kan ikke baseres på én myndighed. Det var en række, siger Magnus Heunicke og afviser at komme det nærmere:

- Af principielle grunde vil jeg ikke komme ind på, hvordan regeringens interne beslutningsprocesser er foregået. Men jeg kan sige, at det er en bred kreds af ministerier og myndigheder, der har rådgivet regeringen.

- Det er en samlet rådgivning, der danner grundlag for så stor en beslutning.

/ritzau/