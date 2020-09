Folketinget vil finde vej til at håndtere sexisme

Det skal være muligt på en "betryggende måde" at fortælle om ubehagelige oplevelser i Folketinget.

- Hovedkonklusionen er, at Folketingets Præsidium tager debatten alvorligt.

Sådan lyder det fra Folketingets formand Henrik Dam Kristensen efter et møde i Folketingets Præsidium onsdag. Her har præsidiemedlemmerne diskuteret, hvordan Folketinget skal håndtere sexisme og konkrete anklager.

Mødet kommer, efter folketingsmedlemmet Brigitte Klintskov Jerkel (K) og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic (SF) siger, at sexchikane og sexisme florerer på Christiansborg.

Præsidiets opgave er at tage sig af Folketingets indre forhold og herunder altså også, hvordan tinget skal håndtere sexisme.

På mødet blev der ikke nået en endelig konklusion, siger Henrik Dam Kristensen:

- Vi skal arbejde videre med det, og vi vil inddrage erfaringer fra andre lande. Men det er klart, at vi ikke vil acceptere sexisme. Hvis man er udsat for det, så skal man kunne komme af med det på en betryggende måde, siger Henrik Dam Kristensen.

Det kunne pege i retning af, at Folketinget på sigt vil oprette et særligt organ, som kan tage sig af henvendelser. Henrik Dam Kristensen understreger, at det kan være et kompliceret spørgsmål i Folketinget, som ikke har samme struktur som eksempelvis en virksomhed eller en offentlig myndighed.

- Der er flere arbejdsgivere på Christiansborg, og derfor skal vi tale med partierne i processen. Præsidiet har ansvaret for de ansatte i Folketinget, men partierne har ansvaret for deres medarbejdere. Jeg er sikker på, at vi har en fælles interesse i at stoppe sexisme, siger Henrik Dam Kristensen.

Venstres medlem af Folketingets Præsidium Karen Ellemann siger efter mødet:

- Vi tager det alvorligt. Det er et vigtigt signal fra Folketingets Præsidium efter mødet i dag.

- Der er enkelte medlemmer af Folketinget, der er stået frem med ubehagelige oplevelser. Det er vigtigt, at vi nu finder ud af, hvordan vi håndterer den type sager, fordi Folketinget er en sammensat arbejdsplads med både ansatte i Folketinget, ansatte i partierne og folkevalgte medlemmer, siger Karen Ellemann.

Hun siger, at hun i sine år i Folketinget aldrig selv har oplevet noget, som hun opfatter som krænkende eller grænseoverskridende.

/ritzau/