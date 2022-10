Folketinget vil gøre det nemmere at give fodboldfans karantæne

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at sætte ind over for hooligans ved danske fodboldkampe.

Det skal blandt andet ske ved at styrke den forebyggende indsats over for unge fans og ved at gøre det nemmere at identificere og bortvise folk fra stadion og området omkring stadion.

Politikerne vil også undersøge, om det inden for eksisterende lovgivning er muligt at skærpe straffen for overtrædelser begået i en zone omkring kampe, der er klassificeret som højrisikokampe.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Partierne har besluttet sig for at gå videre med en række forslag, som en ekspertgruppe har anbefalet.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) takker ekspertgruppen for dens anbefalinger. Dem vil Folketinget nu gøre til virkelighed, siger han.

- Det er tiltag, der skal være med til at sætte en stopper for den ene procent fodboldbøller, så fodboldfesten forbliver en fest for de 99 procent, siger han i pressemeddelelsen.

Konkret skal aftalen sikre, at der sættes mere forebyggende ind over for unge fans. Det skal forhindre, at de unge bliver hooligans.

Ekspertgruppen anbefaler også, at Folketinget indfører en mulighed for at bortvise bestemte personer fra området omkring stadion.

Politiet skal også kunne hjælpe fodboldklubberne med at identificere folk, som overtræder reglerne.

Derudover skal listen over lovovertrædelser, som kan føre til en generel karantæne fra stadion, udvides.

Aftalen er lavet mellem regeringen, Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Ekspertgruppen består af Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union, fodboldklubben AGF, Brøndby IF, FC København, foreningen Danske Fodboldfans.

De tre fodboldklubbers officielle fanklubber har også medvirket.

Derudover har Østjyllands Politi, Københavns Vestegns Politi, Københavns Politi og Rigspolitiet også været med.

Justitsminister Mattias Tesfaye vil fremsætte lovforslag med de nødvendige lovændringer.

/ritzau/