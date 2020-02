Folketinget vil ikke følge råd om bekæmpelse af korruption

Målsætning om at bekæmpe korruption er god, mener Folketingets formand, men han vil ikke følge rapports råd.

Folketinget halter efter de fleste andre parlamenter i Europa, når det gælder en konkret foranstaltning til bekæmpelse af korruption blandt politikere.

Det fremgår af en frisk statusrapport og udtalelser fra Europarådets antikorruptionsorgan, Greco, der konstaterer, at der ikke er sket "betydelige fremskridt" siden en rapport fra 2018, og det er "generelt utilfredsstillende".

Grundloven står ifølge Folketingets formand, Henrik Dam Christensen (S), i vejen for, at man kan følge alle anbefalinger i rapporten.

- Det er svært at være uenig i Grecos målsætning om at bekæmpe korruption. I præsidiet har vi overvejet anbefalingerne grundigt. Men vi agter ikke at gøre mere, siger Henrik Dam Christensen i en skriftlig kommentar.

Greco anbefaler et adfærdskodeks. Det skal beskrive, hvordan medlemmer af folketinget håndterer blandt andet modtagelse af gaver og tredjeparts forsøg på uretmæssigt at påvirke medlemmer.

- Det er meget sjældent, at et medlemsland afviser at følge en sådan anbefaling, skriver Greco i en skriftlig kommentar til rapporten.

Det fremgår af rapporten, at "Danmark står næsten alene blandt Grecos medlemslande ved ikke at have et adfærdskodeks for parlamentarikere".

I stedet for et adfærdskodeks har tidligere formænd for Folketinget, senest Pia Kjærsgaard (DF), skrevet et brev til medlemmerne. Heri gives anbefalinger om eksempelvis modtagelse af gaver.

Men det er ikke godt nok, mener Greco. Af seks anbefalinger har Danmark fulgt to. Tre andre er delvist opfyldt. En er slet ikke opfyldt.

Det er "generelt utilfredsstillende". Og det betyder, at Danmark fortsat er i "non-compliance", altså at landet ikke efterlever den fælles målsætning.

Den anbefaling, som Danmark slet ikke har indført, er en forpligtelse til at oplyse om mulige interessekonflikter i forbindelse med konkrete forslag, som behandles i Folketinget.

Det vil Folketinget ikke, fremgår det af rapporten, hvori der henvises til grundloven.

Folketingets formand mener, at "Greco har den tilgang, at alle lande skal indføre standardløsninger for bekæmpelse af korruption".

- I Danmark har vi en politisk tradition, hvor det er et tillidshverv at være folketingsmedlem. Hvor man står til ansvar for vælgerne.

- Det er også Folketingets vurdering, at det ville være problematisk i forhold til grundloven at fastsætte nærmere grænser for, hvordan medlemmerne udøver deres valgte hverv, siger Henrik Dam Christensen.

Danmark er et af de stiftende medlemmer af Europarådet. Det blev dannet i 1949, og i dag har den internationale organisation 47 medlemslande, blandt dem Rusland og Aserbajdsjan.

Greco er et mellemstatsligt samarbejde under Europarådet. Greco evaluerer løbende medlemslandenes indsats mod korruption ud fra retningslinjer, der er vedtaget af Europarådets medlemslande.

Det seneste rapport om Folketinget er blevet til i løbende dialog med danske myndigheder.

/ritzau/