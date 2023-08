Folketingets formand har kendt til Zelenskyjs besøg i en uge

Folketingets formand, Søren Gade (V), får en nøglerolle, når Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag besøger Folketinget.

Gade har kendt til besøget, som blev offentliggjort søndag, i et lille stykke tid. Zelenskyj ankom til Danmark søndag, hvor det kom frem, at Danmark donerer 19 F-16-kampfly til ukrainerne til deres krig mod Rusland.

- Det blev først offentliggjort i går, og der har været meget planlægning undervejs.

- Jeg har vidst det i en lille uge, og det er klart, at vi har måttet finde på en masse undskyldninger for at gøre det, der nu er nødvendigt at gøre i Folketinget, siger Søren Gade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et hav af sikkerhedsforanstaltninger er sat i værk på grund af besøget. Og selv medarbejdere og andre personer, som normalt færdes på Christiansborg, må ikke komme ind i bygningen, mens præsidenten er på besøg.

- Hemmelighedskræmmeriet skyldes jo ene og alene sikkerheden. Det er nøgleordet for det her besøg.

- Sikkerheden bliver ydet af politiet og sikkerhedstjenesterne, men der er også sikkerhed omkring Zelenskyj, og den skal være i orden. Er den ikke det, var der ikke noget besøg, siger Gade.

Mellem klokken 08.50-09.00 ankommer Zelenskyj ved hovedtrappen. Han ankommer med statsminister Mette Frederiksen (S). Mellem klokken 09.05-09.40 holder både Zelenskyj og Gade tale i Landstingssalen for folketingsmedlemmer og ministre.

Søndag holdt Mette Frederiksen og Zelenskyj pressemøde på Skrydstrup Flyvestation. Her fik de også set på nogle F-16-kampfly, som den ukrainske præsident længe har efterspurgt.

- Vi ved, at jeres frihed er vores frihed. Vi ved også, at I har brug for mere. Det er derfor, vi annoncerer, at vi donerer 19 F-16-kampfly, sagde Mette Frederiksen blandt andet.

/ritzau/