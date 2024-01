Folketingets formand ønsker kong Frederik lykke og styrke

Danmarks kongepar er mandag formiddag budt velkommen i Folketinget af formand Søren Gade (V).

Det er kong Frederik og dronning Marys første officielle besøg i Folketinget, siden kong Frederik overtog tronen søndag.

Fra Folketingets talerstol ønskes kongen "lykke og styrke til at løfte arven" af Søren Gade.

- Hans Majestæt Kong Frederik er godt forberedt på sin nye opgave, lyder det fra Søren Gade i sin tale på Folketingets talerstol.

Han hæfter sig ved, at kong Frederik både er uddannet i statskundskab og har flere militære uddannelser.

- Danskerne har haft god tid til at lære den nye konge at kende, siger Søren Gade videre.

Ud over kongeparret er også kronprins Christian, prins Joachim, prinsesse Benedikte og dronning Margrethe til stede i Folketingssalen.

Folketingets formand sendte indledende en lang tak til dronning Margrethe i sin tale.

- Vi står tilbage med dyb respekt for det engagement, dronningen har lagt i sin livsopgave.

- Gennem sine 52 år som regent formåede dronningen flere gange at få den danske befolkning til at stoppe op og tænke efter.

Søren Gade siger, at det var "underligt", da dronning Margrethe i sin nytårstale meddelte, at hun ville abdicere. Han mener, at befolkningen "altid" vil huske, hvor de var, den dag.

- Det var, som tiden gik i stå, da vi nytårsaften blev bekendt med, at dronning Margrethe ville træde tilbage som monark.

- Nu skal vi vænne os til en ny tidsregning, siger Søren Gade fra talerstolen.

Efter mødet i Folketingssalen deltager den kongelige familie i en reception i Landstingssalen på Christiansborg. Her deltager folketingsmedlemmer samt indbudte gæster også.

Klokken 11.15 forlader den kongelige familie Christiansborg igen.

/ritzau/