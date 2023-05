Folketingets formand tager afstand fra Tyrkiets nej til EL-politiker

Det er forkert, at folketingsmedlem Søren Søndergaard (EL) ikke kan få indrejse til Tyrkiet som officiel valgobservatør.

Det siger Folketingets formand, Søren Gade (V), lørdag i en pressemeddelelse, dagen inden Tyrkiet afholder valg.

- Jeg tager afstand fra Tyrkiets meddelelse om, at man ikke vil give indrejse til Søren Søndergaard som medlem af OSCE PA's valgobservation.

- Det er et vigtigt princip, at alle internationale observatører uanset deres politiske anskuelse skal have adgang til at kontrollere et valg.

- Vi kan ikke have en situation, hvor et land siger ja til nogle observatører og nej til andre. Sådan fungerer et demokrati ikke, siger Søren Gade.

Søren Søndergaard fortalte 4. maj til TV 2, at årsagen til den tyrkiske afvisning af ham er, at han har deltaget i arrangementer, som ifølge Tyrkiet har "promoveret en terrororganisation."

Søndergaard skulle have været en del af den delegation, som Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) sender til landet, som afholder valg søndag.

Her skal den tyrkiske befolkning vælge deres præsident og parlamentsmedlemmer.

/ritzau/