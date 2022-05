Folketingets hemmelige udvalg vil have mere kontrol

Det er tid til at gøre op med den manglende kontrol i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Det mener flere af udvalgets medlemmer, som har udtalt sig til Jyllands-Posten.

Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, også kendt som Kontroludvalget, er et udvalg i Folketinget, som blev oprettet for at få indsigt og kontrol med de danske efterretningstjenester.

Udvalget er underlagt en streng tavshedspligt. Medlemmer må i de fleste tilfælde ikke videregive de informationer, som justitsministeren Mattias Tesfaye (S) orienterer dem om.

I stedet bliver udvalget brugt som syltekrukke for spørgsmål om efterretningstjenesternes arbejde, mener SF's Karina Lorentzen Dehnhardt, som har siddet i udvalget af flere omgange.

- Jeg forstår godt, hvorfor ministrene gør det. De har også begrænsede muligheder for at svare. Og så er det jo rart at sige, at der er nogen, der kan få de her oplysninger.

- Men man efterlader lidt et indtryk af, at vi kan gøre noget ved det, og det har vi ikke stjerner på skuldrene til. Vi er alene et indsigtsudvalg, siger Dehnhardt til Jyllands-Posten.

Ifølge Enhedslisten skal der en anden model til. Efterretningscheferne bør rapportere direkte til udvalget, i stedet for at ministeren skal videregive informationerne.

Udvalget vil nu undersøge, hvordan kontrollen med efterretningstjenester foregår i andre lande.

Mattias Tesfaye har hverken kommenteret kritikken eller udvalgets overvejelser.

Han henviser til Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, som heller ikke ønsker at svare på, om han frygter, regeringen kan bruge udvalget som syltekrukke.

/ritzau/