Folketingets kontroludvalg har i ti år ikke fået central liste

Når ministre er bliver spurgt ind til efterrettelige spørgsmål, har de mulighed for at henvise til folketingets kontroludvalg.

For at holde kontrol med, at denne mulighed ikke bliver brugt unødigt, blev det lovet, at udvalget årligt skulle modtage en liste over, hvor mange gange det sker i ministersvar til Folketinget.

Men den liste er gennem de sidste ti år aldrig kommet. Det skriver Jyllands-Posten. Listen skulle ellers sikre, at udvalget ikke blev en syltekrukke for sager, som er politisk betændte.

Folketingets kontroludvalg, som går under det officielle navn Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, har til opgave at føre parlamentarisk kontrol med regeringens arbejde med efterretningstjenester.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men udvalget er underlagt stor tavshedspligt. Reelt må dets medlemmer ikke svare på, om de er blevet præsenteret for en sag eller et spørgsmål.

Dermed har skiftende ministre ved at henvise til udvalget kunnet sørge for, at der aldrig kom et svar.

At udvalget ikke har modtaget listerne er et udtryk for et svækket kontrolorgan, mener Pernille Boye Koch, som er forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder og ifølge avisen har fulgt sagen i årevis.

- Det siger noget om, at udvalgets rolle og dets muligheder har været meget begrænset, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/