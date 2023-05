Folketingets ledelse diskuterer grønlandsk tolkning i juni

Hvorvidt simultantolkning fra grønlandsk og færøsk til dansk og omvendt skal være muligt i Folketinget vil blive drøftet på næste møde i Folketingets Præsidium.

Det møde holdes 14. juni. Det oplyser Folketinget til Ritzau.

Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam fra partiet Siumut talte grønlandsk fra Folketingets talerstol fredag. Det skete under en debat om Rigsfællesskabet.

I salen svarede hun også kun på grønlandsk, når andre folketingsmedlemmer stillede hende spørgsmål.

Tirsdag har Præsidiet, der er Folketingets daglige ledelse ført an af formand Søren Gade (V), desuden modtaget en henvendelse fra Enhedslisten.

- I Inatsisartut, det grønlandske parlament, har der i mange år været simultantolkning mellem grønlandsk og dansk, lyder det blandt andet fra ordfører for Grønland Trine Pertou Mach (EL) i henvendelsen, som Ritzau har set.

- Den mulighed bør der også være i Folketinget. Både ud fra respekt over for vores venner i de andre dele af Rigsfællesskabet, og fordi det på udemokratisk vis risikerer at udelukke borgere fra Grønland og Færøerne fra at deltage på lige fod i Rigsfællesskabets demokrati, hvis de ikke har dansk som modersmål, og der ikke er simultantolkning.

Fredag efter debatten i salen forklarede Aki-Matilda Høegh-Dam, at "det er et levn fra kolonitiden, at vi stadig kun taler dansk i salen".

- Hvis Danmark i virkeligheden var et rigsfællesskab, ville vi også kunne rumme hinandens sprog, sagde hun.

Hun fortalte, at hun havde forberedt en grønlandsk og en dansk tale. Hun valgte den grønlandske.

- Jeg er folkevalgt fra Grønland. Grønland er et valgdistrikt i sig selv. Jeg fører valgkamp på grønlandsk. Men jeg kan ikke repræsentere mit folk i Folketingssalen på det sprog, der er det officielle sprog i Grønland. Det ser jeg bare noget forkert i.

I weekenden mødte Aki-Matilda Høegh-Dam også opbakning fra blandt andre Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh.

Han kaldte hendes opførsel fredag for "respektløs, barnlig og provokerende", men forstår hendes ønske. Vanopslagh mener, at simultantolkning er en god løsning.

Folketingets to færøske medlemmer har tidligere tirsdag sagt til Ritzau, at de ikke mener, at simultantolkning fra og til færøsk er nødvendigt.

Det andet grønlandske folketingsmedlem, Aaja Chemnitz fra partiet Inuit Ataqatigiit, bakker op om Aki-Matilda Høegh-Dams ønske.

Simultantolkning er ikke helt uset i Folketinget.

Eksempelvis kunne en høring i Grønlandsudvalget i juni 2021, hvor Aki-Matilda Høegh-Dam, høres med grønlandsk tolkning.

