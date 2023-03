Folketingets ledelse lukker Vanopslaghs boligsag

Folketingets Præsidium, altså Folketingets ledelse, har behandlet Alex Vanopslaghs (LA) sag om uretmæssig brug af bolig og vil ikke foretage sig yderligere, oplyser præsidiet i en mail.

- Vi har i Præsidiet haft en grundig drøftelse af sagen, og vi er enige om, at Folketinget ikke skal foretage sig yderligere, siger Folketingets formand, Søren Gade (V), i en pressemeddelelse.

Vanopslagh, der er leder af Liberal Alliance, fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor har Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Vanopslagh, der er leder af Liberal Alliance, fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

I 2015 afslørede Ekstra Bladet, at folketingsmedlem Simon Kollerup (S) havde beholdt sin folkeregisteradresse i Thy. men i virkeligheden boede i en ejerlejlighed på Christianshavn med sin familie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er med udgangspunkt i den sag, at præsidiet har truffet sin beslutning, siger Gade.

- De to sager ligner hinanden, og vi har lagt vægt på, at de blev afsluttet med samme resultat, siger Gade.

Boligøkonomisk Videncenter har ifølge Dagbladet Information estimeret, at den gratis folketingslejlighed, som Vanopslagh boede i 29 måneder, ville kunne lejes ud for cirka 10.000 kroner om måneden. Det svarer til cirka 290.000 kroner i sparet husleje.

/ritzau/