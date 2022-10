Folketingskandidat for Konservative: Det er vigtigt, at Venstre og Konservative arbejder sammen

Hvorfor er du gået ind i politik?

Jeg blev ansat på Christiansborg i 2009. Min mentor sagde til mig, at jeg skulle starte med at søge noget, der ikke var mit drømmejob, men hvor jeg kunne pudse min ansøgning og talefærdigheder af. Så jeg søgte et job som studentermedhjælper på Christiansborg - og blev ansat. Det stod ikke skrevet i mine kort, at jeg skulle blive politiker, men jeg blev mere og mere bidt af rent faktisk at gøre en forskel og flytte noget. Da Venstre i 2013 spurgte, om jeg ville stille op for dem, gjorde jeg det.