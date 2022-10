Monika Rubin, folketingskandidat for Moderaterne Monika Rubin er uddannet læge og har ikke før beskæftiget sig med politik. Nu stiller hun op som folketingskandidat for Moderaterne i håbet om at reformere sundhedssystemet

Folketingskandidat for Moderaterne: Der er brug for en hovedrengøring i politik

Monika Rubin (Mod), hvorfor er du gået ind i politik?

Jeg har været sundhedspolitisk interesseret, siden jeg blev færdiguddannet i 2015, fordi jeg så, hvordan vores sundhedssystem ikke fungerede optimalt. Jeg kunne se, hvordan mine kolleger og jeg løb for stærkt. Jeg var også med i Det Politiske Mødested, som var frontløberen for Moderaterne, som sundhedspolitisk aktiv og engageret. Så blev jeg spurgt, om jeg ville være folketingskandidat og sundhedspolitisk tovholder, og jeg tænkte, at her er der en endnu større platform, hvor jeg kan være med til at påvirke de sundhedspolitiske beslutninger. Jeg synes nogle gange, de sundhedspolitiske beslutninger godt kan bære præg af, at politikerne ikke rigtig ved, hvordan tingene foregår ude i klinikken.