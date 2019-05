"Useriøst": Folketingskandidat for Stram Kurs trækker sig efter et døgn

Det var en usaglig og useriøs debat, som Rasmus Paludan leverede, mener nu tidligere folketingskandidat.

Tidligere kandidat til Folketinget for partiet Stram Kurs Kim Holmgaard Madsen nåede kun ét døgn som kandidat.

Han har nemlig meldt sig ud af partiet.

Han mener, at det han så fra Rasmus Paludan i tirsdagens partilederdebatter på DR1 og TV2, var useriøst.

"Jeg sad ligesom så mange andre danskere tirsdag og så partilederrunden. Jeg må bare sige, at jeg havde forventet, at det blev mere seriøst, når valget gik i gang. Det synes jeg også, at jeg havde hørt, at det skulle til at blive," siger han.

"På baggrund af det kan jeg nok have lidt svært ved at identificere mig med opførslen (fra Rasmus Paludan, red.)."

Han beskriver partileder Rasmus Paludans attitude som frembrusende.

Han mener også, at der var noget ved måden, som Paludan snakkede på, som Madsen ikke kan identificere sig med uden at gå i nærmere detaljer.

Kim Holmgaard Madsen havde håbet på en mere saglig debat.

Det er kun et døgn siden, at Jydske Vestkysten skrev, at Kim Holmgaard Madsen blev præsenteret som partiets første kandidat i Syd- og Sønderjylland.

Han fortæller, at han i en eller anden udstrækning føler sig ført bag lyset.

"Jeg har takket ja som spidskandidat, og det er det, som pressemeddelelsen gik på. Jeg har efterfølgende fået at vide, at man ikke kan sige, om jeg får et spidskandidatur."

Tidligere har han siddet i byrådet i Esbjerg for Dansk Folkeparti og senere for et parti, som han stiftede med sin far, der hed Liberalt Folkeparti.

/ritzau/