Vil man til folketingsvalget stemme på en Venstre-kvinde i Vestjylland, er Lone Kastberg den eneste kandidat. Hun er i nogle forhold enig med Inger Støjberg (Æ), men forbliver loyal over for Venstre

Lone Kastberg (V), hvorfor valgte du at gå ind i politik?

Jeg interesserer mig i bund og grund for, hvordan vores samfund er skruet sammen, og hvordan gode løsninger understøtter, at vi er tilfredse borgere. Jeg har i mange år arbejdet frivilligt, siddet i Venstres bestyrelse, og nu er jeg i byrådet. Man er nødt til at komme på banen og forsøge at præge samfundet, hvis man vil have forandringer.