Mette Frederiksen har udskrevet folketingsvalg den 1. november efter Radikale Venstres trussel om at stille mistillidsvotum. Det glæder Kathrine Olldag, der sidder i Folketinget for Radikale Venstre

Kathrine Olldag, du sidder i Folketinget for Radikale Venstre. Nu er valget blevet udskrevet efter jeres ønske. Er du glad?

Ja, det er jeg. Jeg synes, vi trænger til at få renset luften. Der var allerede optræk til, at det var svært at lave politiske aftaler, og fronterne blev trukket mere og mere op til minkkommissionens rapport. Og da den kom, gik der endnu mere skyttegravskrig i den. Derfor trænger vi til at spørge danskerne, hvem de tror kan lede landet.