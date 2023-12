Folketingsmedlem sygemeldt på grund af udfordringer i familien

Dennis Flydtkjær, som er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, er sygemeldt fra Folketinget.

Det skriver Flydtkjær selv på Facebook mandag aften.

- Jeg har på anbefaling fra min læge valgt at blive sygemeldt fra Folketinget. Det skyldes ikke arbejdspres eller andet som politiker, men derimod en storm af udfordringer, som har ramt mig og min familie.

Politikeren skriver, at et af hans familiemedlemmer er hårdt ramt af psykisk sygdom, og "det har tæret meget på hele familien og gør det stadig".

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover har en af hans børn fået en stor cyste i hovedet. Cysten er godartet, men på grund af dens størrelse kan den ikke fjernes, skriver Flydtkjær.

Han tilføjer, at der også har været et dødsfald i den nærmeste familie på grund af kræft.

- Det hele lagt sammen er en stor belastning for mig og ikke mindst mine børn, som er pressede og har brug for en far, der ikke er i København de fleste af ugens dage.

Flydtkjær er gift og har tre børn, som han bor med i Snejbjerg, der ligger i Herning Kommune. Det fremgår af Folketingets hjemmeside.

Han har været medlem af Danmarksdemokraterne siden 2022. Inden da var han medlem af Dansk Folkeparti, som han var en del af i 22 år.

En række folketingspolitikere har den seneste tid sygemeldt sig af forskellige årsager. Blandt dem er Torsten Gejl fra Alternativet.

Tidligere mandag skrev han på Facebook, at han vender tilbage til dansk politik efter nytår. Han blev sygemeldt i august på grund af stress og fysiske smerter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nye Borgerliges Peter Seier Christensen har været sygemeldt med stress siden april.

Også Jakob Ellemann-Jensen, som er tidligere forsvarsminister og Venstre-formand, blev sygemeldt på grund af stress i år. Han er ikke længere i dansk politik.

I et interview med Berlingske siger Folketingets formand, Søren Gade (V), at han i den kommende tid vil indlede møder i et underudvalg til Udvalget for Forretningsorden, hvor arbejdsvilkårene i Folketinget er på dagsordenen.

Målet er, at man senest i maj skal blive enige om, hvorvidt der er behov for ændringer - i så fald hvilke.

- Jeg har et udtalt ønske om at lave politik om, så det bliver lidt lettere, for det eneste, vi kan ændre på, er måden, vi strukturerer arbejdet på i Folketinget. Jeg har en tyrkertro på, at vi kan gå ind og lette lidt af presset, siger han til Berlingske.

/ritzau/