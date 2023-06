Folketingsmedlem undersøges efter påstand om misbrug af midler

Social- og Boligstyrelsen undersøger beskyldninger om misbrug af offentlige midler rettet mod folketingsmedlemmet Nanna W. Gotfredsen (M), og i den forbindelse retter ni af hendes tidligere medarbejdere hård kritik af politikeren.

Det skriver DR.

Nanna W. Gotfredsen er leder og stifter af Gadejuristen - en organisation, som yder juridisk hjælp til de mest udsatte borgere i København og støttes med millioner via finansloven.

Tidligere har også Ekstra Bladet skrevet, at styrelsen var ved at undersøge Gadejuristen for "uacceptabel brug af offentlige midler".

I en redegørelse på 68 sider, som DR har fået aktindsigt i, lyder det fra ni tidligere medarbejdere i Gadejuristen, at Nanna W. Gotfredsen opførte sig på en måde, der var direkte skadelig for brugerne af Gadejuristen.

- Flere medarbejdere i Gadejuristen har måttet sige fra over for Nanna, når hun har villet have dem til eksempelvis at optage lyd, filme eller tage billeder som en del af sagsbehandlingen, står der blandt andet i redegørelsen ifølge DR.

/ritzau/