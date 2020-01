Folketingsmedlemmer får mere frihed til ytringer på Facebook

Medlemmer af Folketinget får eksempelvis mere frihed til at omtale Tommy Robinson end andre, oplyser Facebook.

Folketingspolitikere har fremover "større råderum" til at ytre sig om den højreorienterede aktivist Tommy Robinson.

Det oplyser Facebook til Berlingske.

- Vi er en platform, der har en dyb respekt for demokratiske processer. Og det betyder, at vi har justeret måden, vi håndhæver vores regler på.

- I denne konkrete situation betyder det, at vi giver personer, der er valgt til Folketinget, større råderum til at omtale Tommy Robinsen på vores platforme end almindelige brugere, siger kommunikationschef Peter Münster til Berlingske.

Tommy Robinson hedder i virkeligheden Stephen Yaxley. Han er tidligere leder af English Defence League. Han er bandlyst fra en række sociale medier.

I februar 2019 blev han smidt af Facebook. Han er hos Facebook klassificeret som hadprædikant. Derfor bliver brugere, der deler opslag, som støtter eller hylder Tommy Robinson, sanktioneret.

Sker det gentagne gange, kan det føre til, at en profil bliver lukket.

I sidste uge fik debattørerne Lars Hedegaard og Aia Fog lukket deres profiler på Facebook.

De havde begge omtalt et arrangement, som Trykkefrihedsselskabet afholdt til ære for Tommy Robinson.

Facebook har ikke ønsket sig at sige noget om de konkrete forhold bag lukningen af disse profiler.

Det nye tiltag fra Facebook vil ikke betyde en generel frihed til alle former for ytringer fra folketingsmedlemmer. Situationerne vil blive vurderet fra gang til gang.

Men det kan i visse tilfælde i princippet betyde, at Facebook tillader hadytringer fra folketingsmedlemmer, som normalt ikke ville være tilladt hos øvrige brugere.

Det skriver Berlingske.

Ifølge BBC har Tommy Robinson blandt andet forbrudt sig mod Facebooks reglement flere gange. For eksempel skal han have beskrevet muslimer som "afskum".

Derudover skal han i et opslag have opfordret til at terrorisere og halshugge brugere, som følger koranen.

Og han har ifølge BBC også skrevet et opslag, hvor han opfordrer til at "føre krig" mod muslimer.

/ritzau/