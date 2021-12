Folketingsmedlemmer skal vise lægeerklæring ved sygeorlov

Folketingsmedlemmer skal ikke fremover kunne melde sig syg på ubestemt tid og samtidig få løn. Det der hedder vederlag.

Det skriver DR.

Partierne er nemlig blevet enige om at indføre et krav om, at der skal vises en lægeerklæring. Beslutningen er taget i Udvalg for Forretningsorden.

- Vi har som udgangspunkt ingen grund til at betvivle, at medlemmer er syge, når de anmoder om at få sygeorlov. Men vi synes, det giver mening at indføre retningslinjer, der minder om dem, som gælder bredt på arbejdsmarkedet, siger Henrik Dam Kristensen, som er Folketingets formand.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Også selv om man ikke kan sammenligne hvervet som folketingsmedlem med en ansat, der er underlagt en arbejdsgiver.

Lægeerklæringen skal vises til partiets gruppeformand.

/ritzau/