Folketingsvalget byder på højeste antal kandidater siden 1998

Der er over 1000 kandidater at vælge imellem til folketingsvalget 1. november. Nærmere bestemt 1014 kandidater. Heraf er 389 kvinder.

Man skal 24 år tilbage - til folketingsvalget i 1998 - for at finde et valg, hvor der var flere mulige kandidater at sætte kryds ved.

Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor ved Københavns Universitet, kalder det et sundhedstegn med den lange stemmeseddel, der også byder på 14 forskellige partier.

- Så har vælgerne mulighed for at finde den kandidat, der passer til dem, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er De Konservative, som stiller med flest kandidater. Her er der 99 personer, man kan stemme på.

Derefter kommer Socialdemokratiet, Venstre og Alternativet på en delt andenplads med 93 kandidater hver. Det parti, der stiller med færrest, er Fri Grønne, som har 33 personer på stemmesedlerne.

Der er også kandidater, der stiller op uden for nogen af de 14 opstillingsberettigede partier. I år er der 16 løsgængere.

De 1014 kandidater dækker alene over personer, der er opstillet i Danmark. Fire mandater - og dermed fire pladser i Folketinget - går til Færøerne og Grønland, hvor der er opstillet henholdsvis 60 og 15 kandidater.

Der vælges to folketingsmedlemmer fra Færøerne og to fra Grønland.

Med de mange opstillede kandidater har hver kandidat en dårligere chance for at blive valgt ind sammenlignet med de foregående seks folketingsvalg, der havde færre kandidater.

Der er 179 medlemmer af Folketinget, hvoraf de 4 altså er nordatlantiske.

De 1014 kandidater dyster om 175 pladser, og dermed er det mindre end hver femte opstillede kandidat, som ender med at blive valgt til Folketinget.

I den seneste meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, står rød blok til 83 mandater, mens blå blok kan mønstre 71 mandater i tirsdagens måling.

Moderaterne, som hverken har villet tilslutte sig rød eller blå blok, står i målingen til 11,5 procent af stemmerne, hvilket kan omsættes til 21 mandater.

Målingen er foretaget fra 22. til 24. oktober med svar fra 1004 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

/ritzau/