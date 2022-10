Folketingsvalget skal afvikles på en tirsdag for 38. gang

Når folketingsvalget skal afholdes den 1. november, vil det være den 38. gang, at det sker på en tirsdag. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.

Dermed er tirsdag den mest populære dag for afholdelse af et folketingsvalg - endda med lang afstand ned til efterfølgerne.

- I alt har 37 af de 70 folketingsvalg, vi har haft gennem tiden, været afholdt på en tirsdag. Også vores allerførste folketingsvalg i 1849 fandt sted på denne dag, siger Dorthe Larsen, afdelingsleder i Danmarks Statistik.

Folketingsvalget er aldrig blevet afholdt en søndag, og kun en enkelt gang er det sket en lørdag. 11 gange - og dermed næstflest gange - er det sket en onsdag eller en fredag.

Der har længe været talt om, hvornår det kommende valg ville blive udskrevet. Det skete tidligt onsdag eftermiddag, da statsminister Mette Frederiksen (S) stod frem på et pressemøde på Marienborg.

Med valgdatoen fastsat betyder det, at valgkampen kommer til at vare 27 dage. Det er kortere end den seneste valgkamp, som endte med at vare 29 dage.

I forbindelse med de seneste valg har der været tradition for en cirka tre uger lang valgkamp. Det er sket de fleste gange siden valget i 1987.

Periodelængden mellem udskrivelse og afholdelse toppede i 1964, hvor den varede i hele 53 dage.

Under et valg bliver der også ofte holdt øje med valgdeltagelsen. Den har de seneste 70 år ligget mellem 80 og 90 procent.

For at kunne stemme i Danmark er en af betingelserne, at man skal være fyldt 18 år inden valgdagen.

Valgretsalderen har tidligere været meget højere.

Da det første valg blev afholdt, skulle man være 30 år for at stemme. Da man på det tidspunkt også skulle være mand for at kunne gøre det, var det kun 15 procent af befolkningen, som fik lov til at sætte sit kryds.

I 1915 fik kvinderne valgret. Her blev valgretsalderen sænket til 25 år.

Siden blev den sænket yderligere. I 1978 blev den sænket fra 20 til 18 år.

