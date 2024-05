Folkevalgte er efterladt måbende efter orientering om hackingsag

Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll er rystede og jagter fortsat svar i en hackingsag fra 2021.

Ifølge USA var de to Kina-kritiske politikere og en medarbejder på Christiansborg mål for et globalt kinesisk cyberangreb i 2021.

Men de fik aldrig besked af danske myndigheder, som ellers var blevet orienteret af det amerikanske forbundspoliti, FBI, året efter i 2022.

De to politikere var mandag til en orientering, som de selv har måttet bede om. Det var med repræsentanter fra Folketinget, Politiets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed.

De to politikere er dog fortsat efterladt undrende.

- Jeg føler mig ikke betrygget af, hvordan den her situation er håndteret, men som det blev indrømmet, så kan vi lære af det, og så må vi prøve at se fremad, siger Katarina Ammitzbøll, som i dag er medlem af Moderaterne.

Det tidligere konservative folketingsmedlem ville gerne have haft svar på, hvem der traf beslutningen om, hvem der skulle orienteres.

I december 2020 havde de to danske politikere inviteret Hongkong-demokratiforkæmperen Ted Hui til Danmark, hvor han valgte at afhoppe. Sagen gjorde Kina rasende.

Stifter af Alternativet Uffe Elbæk kalder det "tydeligt", at der skulle have været en bedre beskyttelse af de folkevalgte. Der er en masse spørgsmål, som stadigvæk er ubesvarede, mener han.

- Men nu kender vi i hvert fald den danske udlægning, og det står stadigvæk tilbage, at det var helt paradoksalt, at vi har skulle få en briefing fra amerikansk side, før vi får det fra dansk side.

- Det er stadigvæk fuldstændig, nærmest surrealistisk, siger han.

De har begge set dokumentation fra FBI, som fjernede den sidste rest af tvivl hos dem om, hvorvidt de blev hacket. Det har Politiken beskrevet.

Ifølge Center for Cybersikkerheds udlægning fandt tjenesten ikke tegn på kompromittering, da de undersøgte de folkevalgtes enheder i 2021.

- Når det er sagt, så lytter vi naturligvis til ønsket om at få mere information i situationer som denne. Det vil vi tage ved lære af fremover, siger vicedirektør Mark Fiedel i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Cybercenterets undersøgelse viste, at de to politikere havde modtaget mails med links, som kan spores. Hackere kan følge op med forsøg på at komme ind i netværk og systemer.

Men centeret har ikke set tegn på, at parterne blev kompromitteret.

- Derfor er vi heller ikke gået videre med den konkrete sag, men har naturligvis et tæt og løbende samarbejde med Folketingets Administration om at sikre den bedst mulige sikkerhed for Folketingets medlemmer og ansatte, siger vicedirektør Mark Fiedel.

Den forklaring giver Uffe Elbæk dog mildest talt ikke meget for. Han kalder det et røgslør.

- Hvis Center for Cybersikkerhed ikke selv kan høre det, så siger jeg det gerne. Den udmelding er enten den videste underdrivelse i mands minde eller den dårligste cover up-forklaring, jeg har hørt, siger han.

Han mener, at de er blevet holdt i mørke, og at der er tale om en "regulær skandale".

Begge politikere håber på et møde med Søren Gade, der er formand for Folketinget, som heller ikke blev orienteret.

/ritzau/