Først på den sidste dag i maj kom rekorden for et historisk solrigt forår i hus

Det var først til allersidst – tirsdag, på den sidste forårsdag – at det blev afgjort.

Da Kristeligt Dagblad talte med DMI’s klimatolog Mikael Scharling i mandagens avis, turde han ikke helt love, at det samlede antal solskinstimer for marts, april og maj ville slå den hidtidige rekord for forårssol på 710,3 timer fra 2020.