Forårets genkomst afbrydes den kommende uge af mere regn

Hvis man troede, at foråret i sidste uge for alvor havde meldt sin ankomst, så kender man ikke det danske vejr godt nok.

Normalvis er april en af årets tørreste måneder, men der er i år faldet ekstraordinært meget regn.

Har du ikke fået nok af det endnu, så bliver den kommende uge noget for dig. Men de solhungrende må starte med at vente et par dage.

Efter i sidste uge at have nydt et par solrige dage med temperaturer på op til 20 grader, skiftes vejret i starten af ugen ud med regn og byger.

- Mandag har vi et lavtryk, der er på vej op over landet fra syd og sydvest. Det giver forholdsvis udbredt regn, siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Erik Hansen.

Det er et lavtryk, der natten til mandag har bevæget sig over Belgien op over Jylland, hvorefter det fortsætter mod nordøst.

Det kommer især til at gå ud over den midterste del af Jylland, Fyn, Midt- og Vestsjælland samt Lolland-Falster.

Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader med en svag til jævn vind fra sydøst.

I nat falder temperaturerne ned til tre grader.

- I aften og i nat stadig byger, men det klarer lidt op, siger Erik Hansen.

Derefter skal man finde windbreakeren frem og forberede sig på vind fra vest og nordvest.

- Vi får vindstød med op til hård kuling og i Nordjylland op til stormende kuling, siger Erik Hansen.

Torsdag bliver vejret igen lidt mere tilforladeligt, men fredag bliver det endnu bedre, når et højtryk bevæger sig ind over landet.

- Forårsvejret vender lidt tilbage, siger Erik Hansen

Det betyder temperaturer op til 13 grader - lørdag op til 15 - med en del sol og en svag og skiftende vind.

- Vejrmæssigt en lidt kedelig og ret kølig uge, konkluderer Erik Hansen.

Udviklingen søndag er på nuværende tidspunkt usikker.

/ritzau/