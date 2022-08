Forældre afviser tørklædeforslag: Gør ikke børnene til problemet

Skole og Forældre mener, at en anbefaling om at forbyde piger at bære tørklæde i grundskolen ikke er forenelig med den danske folkeskoles værdier.

Det siger Rasmus Edelberg, der er landsformand for organisationen, som repræsenterer forældre og skolebestyrelser i folkeskolen.

- Vi synes, at det er vigtigt at holde fast i de værdier, som den danske folkeskole bygger på. Her tænker jeg på frisind og plads til forskellighed, og at vi ikke udøver streng social kontrol over børnene.

- Skole og forældre må tale om, hvilke værdier og kulturelle praksisser vi har, og hvilke normer der gælder og er hensigtsmæssige. Det mener vi også er vejen frem i spørgsmålet om tørklæder. Jeg tror, at svaret ligger i samtale og dialog med de voksne og ikke et lovgivningsspørgsmål eller en hård regel.

Han understreger, at man ikke må "gøre børnene til problemet og så udskamme dem".

- Vi må tage fat i de forældre, som vi synes, skal vide noget om, hvad der er hensigtsmæssigt. Det er måske en lidt tungere vej, men det er den rigtige vej.

Kommissionen hedder "Kommissionen for den glemte kvindekamp" og blev nedsat af regeringen tidligere på året.

Kommissionen har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer.

At nogle går med hovedtørklæde er ifølge kommissionen med til at dele børnene op og vise, at muslimske piger er anderledes, lyder argumentet.

