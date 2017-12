Forældre får onlinehjælp til uvorne unger

Uopdragne børn forstyrrer undervisningen, og det skal der gøres noget ved, mener Mai Mercado (K). Hun giver regeringen del i børneopdragelsen med debatforum.

Larm, uro og børn der ikke lytter efter, hvad læreren siger. Folkeskolen kæmper med problemer, og dem vil børne- og socialminister Mai Mercado (K) tage hånd om.

I januar sparker hun et internetbaseret debatforum ved navn "Opdragelsesdebatten" i gang. Her får forældre over hele landet mulighed for at deltage i en debat om børneopdragelse.

Der er nemlig et stort behov for at få styr på de uopdragne unger, mener ministeren.