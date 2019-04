Forældre kræver flere voksne og bakkes op af forskere

Med demonstrationer over hele landet advarer forældre om en alvorlig mangel på pædagoger i daginstitutionerne.

Det er ikke bare et problem for børnene. Det er et problem for hele samfundet, når pædagoger i børnehaver og vuggestuer har for travlt til at tage sig ordentligt af institutionernes børn.

Det mener en stor gruppe forældre, som lørdag med demonstrationer over store dele af landet kræver, at der sættes et loft over, hvor mange børn der må være for hver voksen i børnehaver og vuggestuer.

- Daginstitutionerne er så udsultede, at vi mener, der er brug for akut handling. Og den handling er nødt til at ske fra Christiansborg.

- God kvalitet i børnepasningen må simpelthen være fundamentet i et velfærdssamfund, siger Marie Blønd, der er talsmand for initiativet.

Gruppen af forældre har på få uger samlet næsten 30.000 medlemmer på Facebook og arrangeret demonstrationer 57 forskellige steder i landet.

Forældrenes krav er, at der højst skal være tre børn for hver voksen i vuggestuerne og højst seks børn for hver voksen i børnehaverne.

Lektor i psykologi Grethe Kragh-Müller fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse forstår forældrenes protest.

- Det er fuldt ud berettiget.

- Børnene har dårligere mulighed for at udvikle sprog, udvikle evnen til at regulere sig følelsesmæssigt, udvikle evnen til at koncentrere sig og forholde sig socialt i forhold til andre, hvis de ikke har et ordentligt samspil med voksne, siger Grethe Kragh-Müller.

Ifølge lektoren viser international forskning, at den optimale normering i daginstitutioner er tre børn per voksen blandt de mindste og fem-seks børn per voksen i børnehaverne. Det svarer til de protesterende forældres krav.

Også Tomas Ellegaard, der er cand.mag. i pædagogisk psykologi og forsker i børns trivsel ved Roskilde Universitet, mener, at en indførelse af minimumsnormeringer er en fornuftig idé.

Siden midten af 1980'erne er der gradvist blevet færre voksne i forhold til antallet af børn i daginstitutionerne, forklarer han. Samtidig har pædagogerne fået flere opgaver, som kræver, at de er væk fra børnene.

- Der er kommet flere administrative opgaver for pædagogerne, hvor de skal dokumentere og planlægge. Så det er relevant at tale om, at normeringerne er blevet forringet, siger Tomas Ellegaard.

/ritzau/