Forældre overser børns spiseforstyrrelser

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene, for forældrene er ofte blandt de sidste til at opdage barnets spiseforstyrrelse.

Gennemsnitsalderen for, hvornår spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi opstår, er henholdsvis 14 og 16 år. Men mange voksne er ikke klar over, hvordan de bliver opmærksomme på en spiseforstyrrelse.

I en meningsmåling foretaget af YouGov i Storbritannien kunne hver tredje ikke nævne et eneste tegn på en spiseforstyrrelse. 79 procent kunne ikke nævne psykologiske symptomer som lavt selvværd eller et forvrænget billede af vægt.