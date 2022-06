Forældre vil prioritere bedre indeklima over gratis skolemad

Der er for mange elever, der ikke får en ordentlig madpakke med i skole.

Derfor bør der være en obligatorisk madordning på alle folkeskoler, lyder et forslag fra fire organisationer.

I forældreorganisationen Skole og Forældre er man enig i, at for mange elever ikke får en ordentlig kost i løbet af skoledagen.

Men der er ting, der er vigtigere end en skattefinansieret obligatorisk madordning for alle elever, lyder det fra landsformand Rasmus Edelberg:

- Det er vigtigt for trivslen, at alle børn får noget sundt til morgenmad og frokost. Derfor arbejder man også i mange kommuner med, at man stiller morgenmad frem og leverer frugt eller madpakker til dem, der ikke får ordentlige madpakker med hjemmefra.

- Men hvis man skulle lave det om til en fast obligatorisk ordning, hvor alle skoler i hele landet skulle garantere, at alle elever får et måltid, vil det være et enormt dyrt projekt, siger Rasmus Edelberg.

Tænketanken Cevea anslår, at det vil koste i omegnen af 2,2 milliarder kroner om året at indføre offentligt betalt skolemad i alle danske folkeskoler.

De penge vil forældreformanden hellere bruge til at få styr på indeklimaet i skolerne.

- Vi ved, at op mod 90 procent af børnene i de gamle skoler sidder i et indeklima, som er direkte skadeligt for dem og giver dem hovedpine og fravær.

- Så vi synes, at man i første omgang skal stoppe skaden og sikre et bedre undervisningsmiljø, siger Rasmus Edelberg.

En obligatorisk madordning skal sikre, at alle børn trives, lyder det fra formand for Kost og Ernæringsforbundet Ghita Parry.

- Vores børn mistrives som aldrig før. Vi skriver 2022, og udviklingen går stadig den gale vej.

- Vi kan se fra vores nordiske naboer, at skolemad er et overbevisende og dokumenteret socialpolitisk redskab, der kan få de her afgørende pile til at pege den rigtige vej, siger hun i en pressemeddelelse.

I Sverige og Finland har man skattefinansierede madordninger i folkeskolen. Den vej bør Danmark også gå, lyder det fra de fire organisationer.

De opfordrer til, at man herhjemme laver en forsøgsordning i udvalgte kommuner, hvor madordninger gøres obligatorisk for alle børn.

/ritzau/