Forældrekurser skal hjælpe udsatte grønlandske børn og unge

Et grønlandsk-dansk projekt skal støtte udsatte børn og unge i Grønland. Forældrene er med i ligningen.

Forældrekurser og tidlig intensiv støtte til udsatte familier er en del af de nye 16 anbefalinger, som skal gennemføres i Grønland fra 1. september.

Det skal ske som en del af et fælles grønlandsk-dansk projekt, som skal støtte udsatte børn og unge.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Projektet er kommet i stand blandt andet på baggrund af de høje tal for seksuelle overgreb, selvmord og omsorgssvigt og manglende forældreansvar. Ifølge ministeriet er knap hver femte barn født i 1995 eller senere blevet udsat for seksuelle overgreb.

- Det er en negativ spiral, fordi alt for mange voksne grønlændere selv har oplevet krænkelser i deres barndom, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Netop de udsatte familier skal have en hånd. En tidlig indsats med støtte til forældre vil i det lange løb sikre børn og forebygge problemer.

Hvis forældrene får vejledning, så kan de også bedre vejlede børnene, mens de vokser op.

Det fremgår af anbefalingerne. De er lavet af en arbejdsgruppe, som regeringerne har nedsat.

- Hvis vi skal sørge for, at fremtidige generationer skal vokse op i tryghed, så skal vi hjælpe forældrene. Også inden de bliver forældre, siger ministeren.

Hun henviser til, at kurser og samtaler med forældrene vil starte, før barnet er født.

Sidste år inviterede Naalakkersuisut, den grønlandske regering, den danske regering til at samarbejde på området.

I den forbindelse nedsatte man den arbejdsgruppe, som fredag er kommet med de 16 anbefalinger.

I sit forarbejde har arbejdsgruppen besøgt alle fem kommuner i Grønland for at samle erfaringer og input.

Anbefalingerne fokuserer på, hvordan der sikres tidlig indsats og forebyggelse, styrket kommunal sagsbehandling og flere tilbud til udsatte børn og unge. Man ønsker også at styrke retssikkerheden for børn og unge, der har været ofre for seksuelle overgreb.

