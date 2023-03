Forarget S-ordfører forventer trecifret millionbonus sløjfes

Det er helt ude af proportioner, at to ledende medarbejdere i energibranchen står til trecifrede millionbonusser, mener Socialdemokratiets politiske ordfører.

Partiet afviser dog at spekulere i konkrete tiltag, hvis selskaberne skulle beslutte at fastholde de enorme bonusser, som to personer i Energi Danmark ifølge erhvervsmediet Finans står til at modtage.

- Da jeg hørte det, blev jeg lige så forarget, som jeg tror, at resten af Danmark blev. Det er klart, at vi har fri løndannelse i Danmark.

- Men jeg er meget glad for, at ministeren går ind i sagen så konstruktivt og aktivt, og at han nu tager en drøftelse med branchen, siger S-ordfører Christian Rabjerg Madsen.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) har bedt om en redegørelse.

I første omgang lød beskeden ellers fra ministeren, at regeringen ikke ville blande sig. Brugere kunne fravælge selskaberne, hvis de fandt det urimeligt.

Det er helt oplagt, mener S-ordføreren.

- Det er en glimrende opfordring, hvis man oplever, at ens energiselskab opfører sig på en måde, hvor der bliver udbetalt bonusser, der er så meget ude af proportioner, at man så genovervejer sin leverandør, siger Rabjerg.

Men det frikender ikke selskaberne, mener han, så derfor er det rigtigt, at ministeren går ind i sagen.

Efter at Finans har skrevet om de høje bonusser til energihandlere i Energi Danmark, har et af selskaberne bag - Andel - meddelt, at bonusserne ikke bliver udbetalt i år.

Bonusserne er ifølge mediet blevet så høje, fordi branchen har tjent voldsomt meget mere end forventet, og fordi der ikke var loft over deres bonus.

SPØRGSMÅL: Hvis virksomheden nu siger, at det er ikke noget, I skal blande jer i, hvad siger I så til det?

- Ja, så må vi jo forholde os til det. Jeg er optimistisk i forhold til, at en drøftelse kan få branchen og de konkrete virksomheder til at genoverveje, hvorvidt det her er rigtigt og klogt, siger Christian Rabjerg.

SPØRGSMÅL: Hvad ville I kunne gøre?

- Jeg ønsker ikke at gå ind i nærmere overvejelser om det. Nu håber jeg i første omgang, at ministerens rigtige og fornuftige initiativ kan føre til en selvransagelse og en genovervejelse i branchen og særligt i de virksomheder, som det drejer sig om.

SPØRGSMÅL: Er det udelukket, at I vil gøre noget, hvis de ikke reagerer på det?

- Nu vil jeg gerne se, hvordan den drøftelse forløber først. Jeg er forhåbningsfuld og tror på, at en drøftelse mellem ministeren og branchen kan få de konkrete virksomheder til at genoverveje, hvorvidt det her er hensigtsmæssigt og klogt. /ritzau/