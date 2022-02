Forbløffelse over indkøb af testkit fra spøgelsesfirma

Eksperter er dybt forundrede over, at det offentlige Danmark vælger at købe testkit for 825 millioner kroner hos et ukendt britisk firma, som ikke er registreret til salg af medicinsk udstyr.

- Alle regler er brudt. Jeg har aldrig set noget lignende i de 42 år, jeg har arbejdet med dette, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved SDU, til Ritzau.

- Det er højst usædvanligt, fordi man normalt skal kunne følge op på firmaerne med sikkerheds- og kvalitetstjek og gøre dem ansvarlige.

I december købte Region Midtjylland 43 millioner coronalyntest til en pris af 825,5 millioner kroner hos et britisk firma.

Det skete på vegne af den danske stat, og uden at købet havde været i udbud. Og på trods af, at firmaet med navnet Medical Supplies Direct opererer uden for markedets regler.

Indtil 4. juli 2021 hed firmaet Orchard Lea Properties og beskæftigede sig ifølge det britiske ejendomsregister med udvikling og salg af ejendomme.

Det skriver Politiken, som har optrevlet sagen. Avisen har gennem 10 dage forgæves forsøgt at få kontakt med firmaet.

Hverken firmaet selv eller andre i ejendomskoncernen Hughes Group, der står bag det, er registreret som leverandør eller distributør af medicinsk udstyr i Danmark eller EU. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen til Politiken.

Man kan ikke ringe til det britiske firma, for det har ikke noget telefonnummer og heller ingen hjemmeside eller andre kontaktoplysninger.

De 43 millioner lyntest er nu udleveret gratis til landets skoleelever.

Jes Søgaard undrer sig over det manglende udbud, da testene formentlig kunne have været købt for tæt på det halve beløb.

- Det er godt nok nogle høje priser, de betaler. Man kan købe disse testkit en gros for under 10 kroner. Men hovedpointen her er jo sikkerhedsbrist. Spørgsmålet er, om Lægemiddelstyrelsen overhovedet vil tillade, at man bruger disse test, før man har styr på det, siger Jes Søgaard.

- Jeg skal ikke kunne udelukke, at embedsmændene er blevet udsat for stærkt pres og har fået hvisket ord som "hast" og forsyningssikkerhed" i øret. Men det er den eneste forklaring, jeg kan se, siger Jes Søgaard.

Politiken har forelagt sin research og en række spørgsmål for regionen. Men den har ingen kommentarer.

Region Midtjyllands vicedirektør, Dorte Christensen, har tidligere forklaret, at firmaet fra start har "kunnet levere i henhold til det aftalte på de konkrete ordrer, de er blevet tildelt, og har ageret samarbejdsvilligt og professionelt i alle henseender".

Enhedslisten har kaldt både justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd om det manglende udbud.

