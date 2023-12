Forbrugere genvinder købekraft og beskæftigelsen falder

Overordnet ser det lyst ud for dansk økonomi, og ikke mindst er der lys for enden af tunnellen for dem, som har sukket over, at pengene ikke rækker.

Forbrugernes købekraft ventes allerede næste år at være over niveauet i 2021, før inflationen tog på himmelflugt.

Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, regeringens prognose for dansk økonomi, som præsenteres tirsdag.

- Nu går det så den rigtige vej igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mange vil allerede til næste år have en købekraft på 2021-niveau. Det vil være med til at understøtte forbruget, siger økonomiminister Stephanie Lose (V) ved præsentationen af redegørelsen.

Købekraften genvindes i kraft af betydelige lønstigningerne.

En forhøjet inflation er det dog ikke slut med. Næste år ventes den for hele året at udgøre 2,8 procent. I 2025 vender den tilbage til et normalt leje på 2 procent, ventes det.

Regeringen vurderer, at næste år giver en vækst i økonomien på 1,4 procent og 1,0 procent i 2025. Tallet for næste år er uændret siden den seneste redegørelse i august, mens det er første gang, der kommer et tal for 2025.

I de kommende år ser beskæftigelsen ud til at falde en smule. Men fra et meget højt niveau.

Mens beskæftigelsen stiger 40.000 i år, skønnes den at falde samlet med 30.000 over de kommende to år med henholdsvis 9000 i 2024 og 21.000 i 2025.

Men det sker på baggrund af en markant og næsten konstant månedlig stigning i antallet af beskæftigede siden foråret 2021.

- Vi forventer, at beskæftigelsen snart vil toppe - i denne omgang, siger økonomiministeren.

Timeproduktiviteten er faldet i flere brancher. Der ventes et fald i beskæftigelsen og en mindre stigning i ledigheden næste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Prognosen viser en negativ finanseffekt i de næste to år. En negativ finanseffekt betyder, at aktivitetsniveauet i økonomien dæmpes.

- Man kan godt forestille sig en situation, hvor der har været en afmatning, og at finanspolitikken ikke behøves at være så stram mere. Men der er vi ikke endnu, siger Stephanie Lose.

Regeringens prognose viser, at boligpriserne vil vokse i 2024 og 2025. Dog i et lavere tempo end i sidste halvdel af 2023, hvor salget er steget på grund af omlægningen af boligbeskatningen fra 1. januar 2024.

- Vi vurderer nu, at boligmarkedet har stabiliseret sig. Det vil være med til at give tryghed.

- Vi ser nu, at der er fremgang for køb og salg i Danmark. Konkret forventer vi, at huspriserne vil stige en til to procent i de kommende år, siger Lose.

Siden finansloven for 2023, der blev vedtaget i foråret, har Finansministeriet øget det finanspolitiske råderum med omkring 20 milliarder kroner.

En tredjedel af det er drevet af udenlandsk arbejdskraft, understreger økonomiministeren.

- Vi har stor glæde af mange højt kvalificerede medarbejdere fra udlandet, siger Lose.

/ritzau/