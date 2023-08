Forbrugere nord for Skive opfordres til at koge drikkevand

Der er fundet E. coli-bakterier i drikkevandet fra Breum Vandværk, der ligger nord for Skive.

Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at de cirka 500 forbrugere i området koger vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning.

Det skriver Skive Kommune på sin hjemmeside.

Kommunen skriver, at vandet i en gryde skal spilkoge i et minut, og i en elkedel skal en portion vand gives to opkog med to til fem minutters mellemrum.

- Vi er ved at forsøge at finde kilden, og det kan altså godt tage et par dage, før vi har styr på det. Det er svært, siger formanden for vandværket, Aksel Veile, ifølge DR.

Formanden forventer, at problemet vil være løst i begyndelsen af næste uge.

Når forureningen er fjernet, vil der blive udsendt en pressemeddelelse om en ophævelse af kogeanbefalingen.

/ritzau/