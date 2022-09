Forbrugerne vil gerne handle mere bæredygtigt. Men der er ét problem

Hvis man som virksomhed vil have mange kunder, er det en god idé at finde sig en populær mærkesag. For forbrugernes valg af varer afhænger ofte af netop dette. Det viser en rapport fra den internationale analyse- og konsulentvirksomhed Kantar. Rapporten bygger på 33.000 interviews foretaget i 32 lande, heriblandt Danmark. Deltagerne er primært blevet spurgt ind til deres holdninger og ageren i forhold til bæredygtighed og til, hvad de mener firmaer kan gøre for at bidrage til en mere bæredygtig livsstil.

Og helt overordnet viser undersøgelsen, at der er stor interesse for, at virksomheder tager ansvar, når det kommer til større samfundsproblemer.