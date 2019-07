Forbrugerombudsmand vil holde øje med boligportaler

Forbrugerombudsmanden vil holde øje med danske boligportaler og advarer om bøder ved overtrædelser.

Sommer er højsæson for kommende studerende, der søger bolig. Men jagten på et sted at bo kan være svær at navigere i, når det gælder diverse boligportaler.

Derfor retter Forbrugerombudsmanden blikket mod de danske boligportaler og kræver, at de skal blive bedre til at orientere deres brugere om priser og binding for abonnement.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

- Vi har valgt at sætte fokus på boligportalers abonnementsvilkår netop nu, da der er ekstra pres på lejeboligmarkedet om kort tid.

- Mange studerende er på vej ud at finde et sted at bo, og boligportalerne er et af de steder, mange søger bolig, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Forbrugerombudsmanden oplever blandt andet, at forbrugerne klager over, at det ikke fremgår tydeligt nok, hvis abonnementet fortsætter efter gratis prøveperiode.

Der er også eksempler på, at forbrugere bliver tilbudt en gratis prøveperiode uden oplysninger om abonnementets efterfølgende ugentlige eller månedlige pris.

Hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF) genkender man, at der mangler transparens af pris og binding hos boligportaler, og studerende risikerer dermed at forpligte sig et abonnement i en lang periode.

- Det er problematisk, fordi studerende, der lige er blevet optaget på studiet, har kort tid til at sikre sig en bolig og har brug for at kunne regne med hjemmesider og portaler.

- Og så viser det, at vi har et boligmarked, der er skævvredet, og man er som studerende tvunget til at gribe efter det, der bliver lagt ud til en, siger næstformand hos DSF Søren Fauerskov Hansen.

Forbrugerombudsmanden vil nu holde øje med portalerne og advarer om bøder ved overtrædelser.

- Boligportaler har, ligesom alle andre virksomheder, pligt til at oplyse forbrugerne klart og forståeligt om et abonnements pris og bindingsvilkår, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Ifølge forbrugeraftaleloven skal forbrugeren ved indgåelsen af en abonnementsaftale vide, hvad abonnementet indebærer, hvad prisen er, hvor længe abonnementet gælder, bindingsperioden og betingelserne for at opsige aftalen.

Hvis disse oplysninger ikke er givet klart og forståeligt inden indgåelsen af abonnementsaftalen, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, skriver forbrugerombudsmanden i meddelelsen.

/ritzau/