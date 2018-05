Forbrugerombudsmand vil stoppe salg af eksamensopgaver

Hjemmeside, der sælger færdige eksamensopgaver, forbydes. Men aktiviteter fortsætter fra England, siger ejer.

Det skal være slut med at købe færdige eksamensopgaver via internettet.

Det mener Forbrugerombudsmanden, der ifølge dr.dk har nedlagt et midlertidigt forbud mod hjemmesiden Fixminopgave.dk.

- Det produkt, som Fixminopgave tilbyder, er ifølge vores opfattelse forbudt efter lovgivningen, siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen til Ritzau.

- Det er der én god grund til: Formålet med ungdomsuddannelserne er at dygtiggøre elever. Man bliver ikke dygtigere af at få andre til at skrive sin opgave og betale for det, siger hun.

Fixminopgave har siden foråret sidste år solgt opgavebesvarelser til blandt andre gymnasieelever.

Opgaverne er blevet skrevet af studenter og studerende. Tjenesten blev etableret sidste år af 20-årige Frederik Drews.

Det skete i frustration over karakterræset blandt de unge.

På Christiansborg har firmaets aktiviteter vakt opsigt. Et politisk flertal erklærede sig i juni sidste år klar til at stoppe det.

På det tidspunkt var undervisningsminister Merete Riisager (LA) dog imod et forbud.

Men i starten af 2018 skiftede hun ifølge dr.dk mening og sagde, at fixminopgave.dk og lignende aktiviteter skulle forbydes.

Frederik Drews siger dog, at firmaets aktiviteter fortsætter trods det danske forbud.

Han oplyser til DR, at han har solgt det til et engelsk selskab.

Forbrugerombudsmanden mener dog, at den engelske del også er omfattet af forbuddet.

- Vi har også nedlagt forbud mod det selskab, som aktiviteterne skal være overdraget til, siger Christina Toftegaard Nielsen.

- Sø- og Handelsretten skal nu tage stilling til, om overdragelsen af aktiviteterne er en omgåelse af dansk lovgivning - eller et forsøg på det. Det vil være vores argumentation, siger hun.

/ritzau/