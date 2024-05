Forbrugerråd anmelder 11 varer med grøn markedsføring

Forbrugerrådet Tænk har anmeldt 11 varer til Forbrugerombudsmanden, som de mistænker for at komme med "grønne påstande", som ikke kan dokumenteres.

Det skriver Politiken.

- Vi har forsøgt at efterligne, hvad vi tænker, er almindelig forbrugeradfærd, og finder 11 varer med ord som bæredygtig, CO2-neutral og klimavenlig på pakkerne. Det har vi svært ved at se, at de vil kunne dokumentere, siger seniorjurist Marie Frank-Nielsen til avisen.

Ifølge Politiken kan man ikke kalde en vare bæredygtig eller CO2-neutral, hvis der ikke er dokumentation i form af en livscyklusanalyse, som viser, at den ikke vil forringe fremtidige generationers muligheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den første anmeldte vare, som er vatpinde, der er blevet produceret for Salling Group, er blevet trukket fra markedet.

Salling Group oplyser til Politiken, at de pågældende vatpinde, som blev markedsført som værende lavet af bæredygtigt bambus, var et restparti, som ikke var blevet fjernet.

/ritzau/