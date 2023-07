Forbrugerråd: Du kan altid aflyse pakkerejse til Rhodos

Står man over for en pakkerejse til Rhodos og er betænkelig ved rejsen grundet øens skovbrande, har man altid mulighed for at aflyse rejsen.

Det fortæller Vagn Jelsøe, chefkonsulent hos Forbrugerrådet Tænk.

- Man kan altid opsige aftalen. Men man skal være opmærksom på, at man ikke kan regne med at få alle sine penge tilbage. Der kan være udgifter, som rejsearrangøren ikke kan komme ud af, og dem har de ret til at trække fra, siger han.

Dog er der en undtagelse, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til destinationen.

I det tilfælde kan man få alle sine penge tilbage, fortæller Vagn Jelsøe.

Lørdag aften var omkring 2000 turister blevet evakueret med både fra Rhodos. Det oplyste den græske kystvagt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Vagn Jelsøe har man først et egentligt krav på at blive evakueret, når myndighederne kræver det. Danske turister skal holde øje med meldinger fra Udenrigsministeriet.

- Hvis Udenrigsministeriet anbefaler en evakuering fra Rhodos, så skal man bede sin rejsearrangør om at skaffe en hjem hurtigst muligt, siger han.

Skal du selv sørge for at komme hjem i det tilfælde, er det stadig på rejsearrangørens regning.

Det anbefaler Udenrigsministeriet ikke søndag. Ønsker man stadig at få hjælp til at blive evakueret fra øen, kan man gå i dialog med sin rejsearrangør, lyder det fra Vagn Jelsøe.

/ritzau/