Forbrugerråd vil have elregninger der er til at forstå

Elregninger er for svære at afkode. Det skyldes blandt andet, at ellers sammenlignelige produkter bliver kaldt forskellige navne på tværs af selskaber.

Derfor bør branchen standardisere og forsimple forbrugernes elregninger.

Det mener Forbrugerrådet Tænk, der i et nyt udspil giver 20 forslag til bedre vilkår for el-, gas- og fjernvarmekunder.

- Regningerne skal indeholde de vigtigste nøgleoplysninger, herunder spottillæg per kWh, der muliggør reel sammenligning på tværs af elselskaberne.

- Derudover skal detaljerede forbrugs- og prisoplysninger være lettilgængelige for den gruppe af forbrugere, der gerne vil dykke ned i deres forbrug, for eksempel via elselskabernes selvbetjeningsløsninger, lyder det i et af forslagene.

Derudover bør branchen gå i gang med at ensarte betegnelser for elprodukter, priser og gebyrer på tværs af selskaber.

Produktnavne som "flex-el", "variabel el" og "grøn el" kan forvirre forbrugerne. Det gør det svært at gennemskue for eksempel produktets klimaaftryk.

Baggrunden for udspillet er tal fra Ankenævnet på Energiområdet og fra forbrugerrådet. De viser en stigning i klagesager over energiselskaber.

I Ankenævnet på Energiområdet oprettede man 428 sager i 2022. Det er mere end dobbelt så mange sager som i 2021, hvor der var 186 i 2021, skriver Forbrugerrådet Tænk.

/ritzau/