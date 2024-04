Den medlemsbaseret interesseorganisation Forbrugerrådet Tænk skal have ny formand.

Således har Anja Philip, som har siddet på formandsposten gennem de seneste 12 år, valgt at fratræde ved udgangen af sin valgperiode 23. april 2024.

Det oplyser forbrugerorganisationen i en pressemeddelelse.

Ifølge Per Jensen, der er næstformand i Forbrugerrådet Tænk, er det lykkedes formanden at vende et vigende medlemstal og skabe vækst med sorte tal på bundlinjen.

Organisationen har blandt andet rundet et trecifret millionbeløb i omsætning, øget medlemstallet fra 69.000 til 90.000 og opnået støtte fra en række offentlige og private midler og fonde i strategiske samarbejder, lyder det.

- Vi har derfor meget at takke hende for. Vi står på tærsklen til en ny periode i Forbrugerrådet Tænk, hvor vi sammen skal vedtage nye og moderne vedtægter og sætte et samlet hold, der kan bringe Forbrugerrådet Tænk videre, siger Per Jensen i meddelelsen.

Næstformanden tilføjer, at timingen er rigtig for et skifte. Den holdning deler Anja Philip.

- Det er en fantastisk organisation med en vigtig sag, og det har været en vild rejse, vi har været på sammen fra et meget kritisk sted til den solide og gennemslagskraftige organisation, vi er i dag, siger hun.

Forbrugerrådet Tænks opgave er at varetage forbrugernes interesser og tester blandt andet, hvordan produkter fungerer.

Det har organisationen gjort siden 1947, hvor den hed Danske Husmødres Forbrugerråd.

- Jeg er stolt af at have været et led i dén kæde og stolt af de mange konkrete forbedringer, det er lykkedes at skabe for forbrugerne, siger Anja Philip.

Hun har tidligere været projektchef hos Kræftens Bekæmpelse, ligesom hun har været vært og tilrettelægger af videnskabelige programmer hos DR.

Næstformand Per Jensen tager efter 23. april over som fungerende formand, indtil der bliver valgt en ny formand på den anden side af sommerferien.

/ritzau/