Forbud bør følges af prishop og hjælp til rygestop

Danmark kan blive det første land i verden, der gør det ulovligt for kommende generationer at købe cigaretter og andre nikotinprodukter.

Regeringen lægger i sin nye sundhedsreform op til, at det kan blive nødvendigt at gøre køb af tobak ulovligt for alle, der er født i 2010 og i årene efter.

I Kræftens Bekæmpelse er administrerende direktør Jesper Fisker begejstret. Hvis forslaget bliver til virkelighed, vil det bringe Danmark helt i front i forhold til andre lande, siger han.

- Hvis det bliver vedtaget i den form, som regeringen lægger op til, vil vi komme i superligaen. Vi vil tage et tigerspring fremad til gavn for folkesundheden - ikke mindst for børn og unge, siger Jesper Fisker.

Det er fra New Zealand, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har hentet inspiration. Her foreslog regeringen sidste år, at børn og unge født i eller efter 2008 aldrig skal have lov til at købe tobak.

Andre lande, herunder Finland, Storbritannien og Irland, har også målsætninger om kommende røgfri generationer. Men ingen lande, heller ikke New Zealand, har indtil videre gået skridtet videre ved at indføre lovgivning.

I udspillet henvises der til, at der hvert år dør 13.600 mennesker i Danmark af tobaksrygning. Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse, glæder sig over, at regeringen er parat til at gå drastisk til værks for at redde menneskeliv.

- Det sender et signal om, at regeringen tager konsekvenserne af tobak meget alvorligt. Det er ambitiøst og visionært på den måde at ville udfase tobakken, siger Charlotta Pisinger, der er forskningsoverlæge på Frederiksberg Hospital og Hjerteforeningens tobaksekspert.

Men da effekten af et forbud først vil vise sig om årtier, kan det ikke stå alene, understreger både hun og Kræftens Bekæmpelse.

Her og nu skal det blive dyrere at købe tobak, for højere priser medvirker til, at færre unge begynder at ryge.

Eksempelvis koster en pakke cigaretter i New Zealand, hvad der svarer til omkring 125 kroner. Herhjemme kan den fås for cirka 60 kroner.

- Men det er også vigtigt, at der bliver flere og mere intensive tilbud til dem, der ryger i dag, siger Charlotta Pisinger.

/ritzau/