Forbud mod græsning sætter truede fugle under pres

Det er en katastrofe for naturplejen i Danmark at forbyde græssende kvæg på arealer med PFAS-fund.

Sådan lyder det lørdag fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Birdlife.

Det sker, efter at Naturstyrelsen fredag på grund af PFAS-fund i græs og dyr har forbudt landmænd at lade kreaturer afgræsse 43 naturområder på mere end 3.000 hektar.

PFAS er en fællesbetegnelse for en gruppe på flere end tusind syntetisk fremstillede fluorstoffer, der er vand- og fedtskyende og svært nedbrydelige.

Områderne er vigtige levesteder for truede danske ynglefugle. Derfor skal der hurtigt findes en løsning, mener DOF Birdlife.

- Naturplejen er altafgørende for engfugle og arter knyttet til lysåbne forhold og lav vegetation. Biodiversiteten forringes her uden afgræsning, siger Egon Østergaard, der er formand for DOF Birdlife.

Derfor mener DOF Birdlife, at der bør findes en ordning, så staten har dyr til at græsse. Dyr, der ikke er tænkt som menneskeføde, men hvis primære funktion kan være naturpleje.

- Det, der sker, hvis man ikke gør noget hurtigt, er, at udfordringen bliver endnu større til næste år, siger Egon Østergaard.

Det drejer sig om arter som engryle, stor kobbersneppe og brushane. De er alle truede danske ynglefugle, der vil blive berørt, hvis eng bliver til rørskov, siger Egon Østergaard.

Han tilføjer, at det er svært at løse naturplejeudfordringen med andre dyr end kvæg.

- Får klipper græsset alt for kort - som en golfbane. Og heste spreder sig over et stort areal og risikerer at trampe fuglenes reder i stykker, siger Egon Østergaard.

Naturstyrelsen, der ligger under Miljøministeriet, undersøger nu sammen med relevante myndigheder, hvad der skal ske med arealerne, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

/ritzau/