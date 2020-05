Forbud mod at samle fredede sommerfugle

* I alt 33 arter af truede sommerfugle bliver omfattet af et nyt forbud mod indfangning til private samlinger.

* Det bliver fra i sommer forbudt at dræbe, handle, overdrage, opbevare, konservere, transportere og udstille sommerfugle, der er samlet i strid med forbuddet.

* Visse museer, offentlige myndigheder og institutioner er dog undtaget fra forbuddet.

* For eksisterende sommerfuglesamlinger, der indeholder en eller flere af de 33 sommerfuglearter, skal ejeren kunne godtgøre, at sommerfuglene er indfanget før forbuddet.

* På den seneste opdatering af "rødlisten" over truede planter og dyr regnes 47 procent af de vurderede arter af dagsommerfugle som rødlistede.

* Det vil sige, at de enten er regionalt uddøde, truede, eller at det ikke har været muligt at skaffe tilstrækkelige data om arten.

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet, WWF Verdensnaturfonden.

/ritzau/