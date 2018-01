Forbud vil få sælger af 12-tals-opgaver til at rykke til udlandet

FixMinOpgave flytter til udlandet, hvis der indføres forbud. Stifter mener, at politikere bør se på systemet.

Hvis politikerne på Christiansborg gennemfører et forbud mod virksomheder, der sælger 12-tals opgaver til gymnasieelever, så er virksomheden FixMinOpgave klar til at rykke til udlandet.

Det siger stifter og direktør Frederik Drews fra virksomheden, der sælger opgaver for op mod knap 7000 kroner per stk.

- Vi havde forventet, at politikerne ville forsøge at symptombehandle på den her måde, så vores plan b har hele tiden været at flytte til udlandet. Det kan vi gøre i morgen, hvis det skulle være. For eksempel til Spanien, Thailand eller Sverige.

- Ministeren bør i stedet se nærmere på, hvorfor behovet er der. Hvis der ikke var efterspørgsel, ville vi ikke kunne drive en virksomhed, siger han.

Ifølge Berlingske er undervisningsminister Merete Riisager (LA) indstillet på at forbyde virksomheder, der sælger opgavebesvarelser med henblik på snyd.

Hun har tidligere været imod et forbud, men har skiftet holdning, fordi der tilsyneladende er vækst i salget af opgaver.

Dermed er der bredt flertal, idet også Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF bakker op om et forbud.

Frederik Drews vil ikke ud med, hvor mange opgaver de tilknyttede skribenter har produceret for virksomheden. Men det er et godt stykke over 1000 i 2017, hvor virksomheden blev stiftet i april.

Behovet skyldes ifølge stifteren, at gymnasielever er presset til at skulle præstere på et højt niveau i alle fag - også dem, hvor de ikke har deres spidskompetencer.

- Systemet er lige nu skruet sådan sammen, at det tvinger eleverne til at være dygtige i alle fag, hvis de vil ind på deres drømmestudium som for eksempel medicin eller jura. Det giver sig selv, at man ikke kan være dygtig til alt, siger han.

/ritzau/